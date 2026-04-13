Zukunfts-Pläne bei Real: So unterschiedlich plant der Verein mit Endrick & García

Real Madrid verfolgt im Hinblick auf die kommende Saison unterschiedliche Strategien bei seinen jungen Stürmern Gonzalo García und Endrick.

Während García eine Saison bei einem anderen Klub spielen soll, wird Endrick nach seiner halbjährigen Leihe bei Olympique Lyon fix bei den Real-Profis zurückerwartet, wie «The Athletic» berichtet.

García hat im vergangenen Sommer einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterzeichnet. In dieser Saison kommt er im Real-Trikot auf 33 Einsätze – nur 12 davon in der Startelf. Geglückt sind dem 22-jährigen Mittelstürmer sechs Tore. Die Real-Bosse haben entschieden, dass ihm eine Spielzeit in einem anderen Umfeld für die Entwicklung guttun könnte. Im Sommer wird deshalb ein Leihklub gesucht. Möglich ist auch ein definitiver Verkauf mit Rückkaufoption.

Zuletzt haben unter anderem Nico Paz (Como), Chema Andres (VfB Stuttgart) und Jacobo Ramon (Como) bewiesen, dass dieses Modell sehr gut funktioniert: Alle drei haben sich bei anderen Vereinen sehr positiv entwickelt.

Dasselbe trifft auch auf Endrick zu, der nach einer sehr schwierigen ersten Saisonhälfte praktisch ohne Einsätze in Frankreich gut zurechtkommt. In 13 Einsätzen für OL hat er vier Treffer und fünf Assists markiert. Die Real-Verantwortlichen planen ab nächster Saison aber fix mit dem 19-Jährigen: Angebote für Leihen oder sogar Käufe werden gar nicht erst angehört. Stattdessen wird der Youngster quasi 1:1 die Position von García im Kader der Königlichen übernehmen.