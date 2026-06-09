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Rekordvertrag

Real Madrid schliesst Weltrekord-Trikotdeal für 500 Millionen ab

Autor: | Publiziert: 9 Juni, 2026 13:35
Real Madrid schliesst Weltrekord-Trikotdeal für 500 Millionen ab

Real Madrid verlängert die Zusammenarbeit mit seinem Hauptsponsor Emirates und darf sich über astronomische Einnahmen freuen.

Am Dienstag bestätigen die Madrilenen die Verlängerung mit dem Hauptsponsor, der auch auf dem Trikot vertreten ist, bis 2031. Laut «AS» fliessen dank des Deals jährlich 100 Millionen Euro in Richtung Madrid.

«Dieses Abkommen ist ein Bündnis, das eine ganz besondere Beziehung widerspiegelt, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben», sagt Real-Präsident Florentino Pérez. Emirates ist bereits seit 2013 Hauptsponsor des La Liga-Klubs. Der neue Vertrag ist der grösste Deal für Trikotsponsoring aller Zeiten.

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