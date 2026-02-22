SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mehrere Interessenten

Tottenham Hotspurs beobachten Tschechen Pavel Šulc

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 09:42
Tottenham Hotspur gehört zu mehreren englischen Vereinen, die ein Auge auf Pavel Šulc geworfen haben. Der Offensivspieler von Olympique Lyon steht nach einer starken Premierensaison in Frankreich im Fokus der Premier League.

Neben den Spurs sollen auch Aston Villa, Nottingham Forest und Leeds United die Entwicklung des 25-Jährigen intensiv verfolgen. Auslöser für das gesteigerte Interesse ist Šulcs überzeugende erste Spielzeit in der Ligue 1. In 20 Ligapartien gelangen dem tschechischen Nationalspieler zehn Treffer und drei Vorlagen – Zahlen, die seine Rolle als kreativer Fixpunkt im Lyoner Offensivspiel unterstreichen. Für die Nationalmannschaft kommt er bislang auf 18 Einsätze und vier Tore.

Erst im August 2025 war Šulc für rund 7,5 Millionen Euro von Viktoria Pilsen nach Lyon gewechselt. Sein Vertrag läuft bis 2029, was dem französischen Klub eine komfortable Verhandlungsposition verschafft. Intern soll Lyon den Marktwert des Spielers inzwischen auf nahezu 50 Millionen Euro taxieren – eine Summe, die potenzielle Interessenten erst einmal aufbringen müssten.

