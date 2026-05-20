SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Tessmann-Verkauf

Premier-League-Klubs lauern auf Lyon-Akteur

Autor: | Publiziert: 20 Mai, 2026 16:19
Premier-League-Klubs lauern auf Lyon-Akteur

Olympique Lyon könnte im Sommer einen seiner spannendsten Mittelfeldspieler verkaufen. Laut aktuellen Berichten gilt Tanner Tessmann intern nicht als unverkäuflich.

Die Franzosen sollen bereit sein, den US-Nationalspieler bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen, um dringend benötigte Einnahmen zu generieren. Lyon erwartet demnach Offerten zwischen 20 und 25 Millionen Euro – eine enorme Wertsteigerung, nachdem Tessmann erst 2024 für rund sechs Millionen Euro von Venezia verpflichtet wurde.

Das Interesse am 24-Jährigen ist offenbar gross. Bereits im Winter soll Atlético Madrid ein Angebot abgegeben haben. Auch Brentford beschäftigte sich intensiv mit dem zentralen Mittelfeldspieler. Laut «The Athletic» beobachten inzwischen mehrere englische und italienische Vereine die Situation genau.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Sofortiger Wechsel?

Leon Goretzka wird für Januar-Wechsel von spanischem Klub kontaktiert
Viele Vereine interessiert

FC Bayern ohne Chance: Ausnahmetalent unterschreibt bei Real Madrid
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Einigung fast da

Tottenham holt Conor Gallagher in die Premier League zurück
Mehr entdecken
Tessmann-Verkauf

Premier-League-Klubs lauern auf Lyon-Akteur

20.05.2026 - 16:19
Barça träumt von Álvarez

Atlético fordert hohe Ablöse für Stürmer

19.05.2026 - 15:22
Schon auf Vertrag geeinigt

Atlético Madrid arbeitet an 25-Millionen-Transfer

16.05.2026 - 15:50
Als Casemiro-Ersatz

Éderson-Wechsel zu Manchester United steht wohl kurz bevor

9.05.2026 - 16:46
An der Seitenlinie

Atlético-Coach Diego Simeone hat gegen Arsenal seinen Ex-Boss attackiert

6.05.2026 - 10:30
Zum zweiten Mal

Arsenal zieht nach 20 Jahren wieder ins Champions League-Finale ein

5.05.2026 - 23:06
"Das ist normal"

Atlético-Coach Simeone nennt 3 Klubs, die an Julian Alvarez dran sind

28.04.2026 - 13:47
Brandt vor dem Abschied

Mehrere Topklubs bringen sich bei BVB-Star in Stellung

26.04.2026 - 11:54
Wunschspieler der Blaugrana

Spektakuläres Barça-Gerücht: Berater von Julián Alvarez reagiert

25.04.2026 - 10:34
Neues Papier

Julian Alvarez kann sich bei Atlético vertraglich vergolden lassen

21.04.2026 - 18:58