Premier-League-Klubs lauern auf Lyon-Akteur

Olympique Lyon könnte im Sommer einen seiner spannendsten Mittelfeldspieler verkaufen. Laut aktuellen Berichten gilt Tanner Tessmann intern nicht als unverkäuflich.

Die Franzosen sollen bereit sein, den US-Nationalspieler bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen, um dringend benötigte Einnahmen zu generieren. Lyon erwartet demnach Offerten zwischen 20 und 25 Millionen Euro – eine enorme Wertsteigerung, nachdem Tessmann erst 2024 für rund sechs Millionen Euro von Venezia verpflichtet wurde.

Das Interesse am 24-Jährigen ist offenbar gross. Bereits im Winter soll Atlético Madrid ein Angebot abgegeben haben. Auch Brentford beschäftigte sich intensiv mit dem zentralen Mittelfeldspieler. Laut «The Athletic» beobachten inzwischen mehrere englische und italienische Vereine die Situation genau.