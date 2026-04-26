Mehrere Topklubs bringen sich bei BVB-Star in Stellung

Die Zeichen bei Borussia Dortmund stehen offenbar auf Abschied: Julian Brandt wird den Klub nach aktuellem Stand im Sommer verlassen. Laut «Tuttomercato» sind die Vertragsgespräche endgültig gescheitert, der bis Juni 2026 laufende Vertrag wird nicht verlängert. Sportdirektor Lars Ricken soll den Abgang bereits intern bestätigt haben.

Damit ist der Offensivspieler auf dem Markt – und das Interesse ist gross. Neben FC Barcelona, die laut Fussballdaten in Brandt eine ideale Sommer-Verstärkung sehen, mischen auch Aston Villa, Newcastle United und Atlético Madrid im Rennen mit.

Vor allem Newcastle scheint konkret zu werden: Der Premier-League-Klub plant offenbar ein Angebot, um Brandt von einem Wechsel nach St. James’ Park zu überzeugen. Finanziell dürfte der Transfer anspruchsvoll werden – im Raum stehen ein Handgeld zwischen 10 und 15 Millionen Euro sowie ein Jahresgehalt von über 12 Millionen Euro. Englische Klubs sollen jedoch bereit sein, diese Forderungen zu erfüllen.