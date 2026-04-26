SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Brandt vor dem Abschied

Mehrere Topklubs bringen sich bei BVB-Star in Stellung

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 26 April, 2026 11:54
Mehrere Topklubs bringen sich bei BVB-Star in Stellung

Die Zeichen bei Borussia Dortmund stehen offenbar auf Abschied: Julian Brandt wird den Klub nach aktuellem Stand im Sommer verlassen. Laut «Tuttomercato» sind die Vertragsgespräche endgültig gescheitert, der bis Juni 2026 laufende Vertrag wird nicht verlängert. Sportdirektor Lars Ricken soll den Abgang bereits intern bestätigt haben.

Damit ist der Offensivspieler auf dem Markt – und das Interesse ist gross. Neben FC Barcelona, die laut Fussballdaten in Brandt eine ideale Sommer-Verstärkung sehen, mischen auch Aston Villa, Newcastle United und Atlético Madrid im Rennen mit.

Vor allem Newcastle scheint konkret zu werden: Der Premier-League-Klub plant offenbar ein Angebot, um Brandt von einem Wechsel nach St. James’ Park zu überzeugen. Finanziell dürfte der Transfer anspruchsvoll werden – im Raum stehen ein Handgeld zwischen 10 und 15 Millionen Euro sowie ein Jahresgehalt von über 12 Millionen Euro. Englische Klubs sollen jedoch bereit sein, diese Forderungen zu erfüllen.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
"Habe mit dem BVB viel vor"

Gregor Kobel reagiert auf das Interesse des FC Bayern
Mehr entdecken
Abschied sicher

Dortmund denkt an Doekhi als Nachfolger für Süle

26.04.2026 - 14:26
Brandt vor dem Abschied

Mehrere Topklubs bringen sich bei BVB-Star in Stellung

26.04.2026 - 11:54
FC Bayern, BVB und Co.

Exklusiv: Europas Elite hinter Winti-Juwel Ifeanyichukwu Onwuzulike her

24.04.2026 - 10:50
Wechsl wird forciert

Jadon Sancho forciert die Rückkehr zum BVB ab sofort

23.04.2026 - 19:24
Nuri Sahin wollte ihn

Arda Güler wäre beinahe beim BVB gelandet

23.04.2026 - 17:42
Neue Aufgabe

Edin Terzic hat einem spanischen Klub zugesagt

23.04.2026 - 15:19
Nach Abgang beim BVB

Sebastian Kehl steht vor dem Einstieg bei einem Premier League-Klub

22.04.2026 - 14:52
Viele Optionen

Schweizer Rapperin Loradana spricht über die Angebote für Karim Adeyemi

21.04.2026 - 09:26
Konkurrenz aus Europa

Dortmund beobachtet Talent aus Frankreich

19.04.2026 - 15:35
Cincinnati lockt Brandt

Zukunft eines BVB-Offensivspielers offen

19.04.2026 - 07:13