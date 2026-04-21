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Neues Papier

Julian Alvarez kann sich bei Atlético vertraglich vergolden lassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 18:58
Julian Alvarez kann sich bei Atlético vertraglich vergolden lassen

Dem argentinischen Torjäger Julian Alvarez winkt bei Atlético Madrid ein neues Arbeitspapier, das sich für ihn so richtig gewaschen hat.

Die Klubbosse wollen ihre beste Angriffskraft unbedingt im Verein halten und sich gegen das Interesse anderer Topklubs zur Wehr setzen. Am besten geht dies mit einem neuen Vertrag, den Alvarez langfristig in den eigenen Reihen hält.

Laut Transferexperte Matteo Moretto ist genau dies der Plan von Atlético-Präsident Enrico Cerezo. Gespräche mit dem Berater von Alvarez laufen demnach bereits. Dem Spieler winkt eine saftige Gehaltserhöhung. Bereits jetzt ist der 26-Jährige noch langfristig bis 2030 an die Rojiblancos gebunden. Eine Versicherung für einen Verbleib ist dies jedoch nicht. Barça-Coach Hansi Flick würde Alvarez sehr gerne in seinem Team haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Stürmer dem Lockruf des Deutschen künftig sogar folgen wird.

Atlético hofft auf das Gegenteil. Die Colchoneros zahlten für die Dienste des Topstürmers im Sommer 2024 eine Ablöse von 75 Mio. Euro an Manchester City.

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