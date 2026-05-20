FCZ-Fans schäumen wegen Lindner-Verpflichtung

Die Verpflichtung von Heinz Lindner sorgt bei Teilen der Fans von FC Zürich offenbar für massive Wut. In der Nacht auf Mittwoch wurde der Eingangsbereich des „Home of FCZ“ mit einer beleidigenden Botschaft beschmiert.

Auf der Zufahrtsstrasse zum Trainingszentrum war unter anderem zu lesen: „Canepas nüd für unguet – Lindner du Scheiss Hopper“. Die Kritik richtet sich dabei vor allem gegen die Klubführung um Ancillo Canepa, weil mit Lindner erneut ein Spieler mit Vergangenheit beim Stadtrivalen Grasshopper Club Zürich verpflichtet wurde.

Der 35-jährige Österreicher stand zwischen 2017 und 2019 bei GC unter Vertrag und absolvierte dort 75 Spiele. Erst am Montag war Lindner nach dem überraschenden Karriereende von Yanick Brecher offiziell als neuer Torhüter vorgestellt worden. Der FCZ reagierte am Nachmittag mit einem klaren Statement und distanzierte sich deutlich von den Schmierereien.

Der Klub betonte, dass unterschiedliche Karrieren und frühere Vereinszugehörigkeiten zum modernen Fußball gehören würden und ein Mindestmass an Respekt verdienten. Entscheidend seien Einsatz, Professionalität und die Identifikation mit den aktuellen Aufgaben beim Verein.

Die Diskussion um ehemalige GC-Persönlichkeiten beim FCZ ist allerdings nicht neu. Bereits die Verpflichtung von Steven Zuber Anfang 2025 hatte für heftige Reaktionen in der Zürcher Südkurve gesorgt. Mit Marcel Koller wechselte zudem im Sommer eine weitere prägende Figur des Rekordmeisters zum FCZ.