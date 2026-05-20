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VfL will Schweizer halten

Uwe Rösler kämpft um Innenverteidiger Noah Loosli

Autor: | Publiziert: 20 Mai, 2026 18:32
Uwe Rösler kämpft um Innenverteidiger Noah Loosli

Beim VfL Bochum läuft der Umbruch bereits auf Hochtouren. Mindestens zwölf Abgänge stehen schon jetzt fest, darunter mehrere Stammspieler. Allein aus der Startelf des letzten Saisonspiels in Karlsruhe wurden sieben Profis verabschiedet.

Doch bei Noah Loosli könnte die Tür offenbar noch offen bleiben. Trainer Uwe Rösler setzt sich intern deutlich für einen Verbleib des Innenverteidigers ein. „Er verkörpert unsere Kultur und hat sportlich eine Konstanz entwickelt. Ich möchte ihn nicht verlieren“, erklärte Rösler. Dem Schweizer liegt bereits ein Vertragsangebot vor, eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.

Neben finanziellen Fragen dürfte dabei vor allem die sportliche Perspektive eine Rolle spielen. Loosli gehörte in der abgelaufenen Saison zwar regelmässig zur Startelf, galt intern jedoch nicht als unumstritten. Besonders bei Tempo und Technik wurden immer wieder Defizite sichtbar. Gerade deshalb steht der VfL im Sommer vor einer schwierigen Balance: Einerseits soll der Kader qualitativ verbessert werden, andererseits wollen die Bochumer wichtige Identifikationsfiguren wie Loosli offenbar nicht kampflos verlieren.

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