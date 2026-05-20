Modrić knüpft Milan-Verbleib an klare Bedingungen

Die Zukunft von Luka Modrić bei AC Mailand bleibt weiter offen. Laut «SempreMilan», das sich auf die «Corriere dello Sport» beruft, denkt der Kroate zwar über einen Verbleib nach – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Demnach soll Modrić vier konkrete Bedingungen für eine weitere Saison formuliert haben. Besonders wichtig sei ihm dabei die Zukunft des italienischen Trainers, den der Mittelfeldstar intern offenbar sehr schätzt und unbedingt weiter an der Seitenlinie sehen möchte.

Zudem erwartet Modrić offenbar eine deutliche Verbesserung der sportlichen Ausrichtung und der gesamten Klubstruktur. Der Routinier soll intern klargemacht haben, dass er seine Karriere nur fortsetzen möchte, wenn Milan weiterhin grosse sportliche Ambitionen verfolgt.

Die Forderungen des ehemaligen Weltfußballers werden dabei als eng miteinander verbunden beschrieben. Für Modrić scheint klar zu sein: Ohne klare Perspektive auf Erfolg und Stabilität wird es wohl keine weitere Saison im Milan-Trikot geben.