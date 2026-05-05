Arsenal zieht nach 20 Jahren wieder ins Champions League-Finale ein

Erstmals seit 20 Jahren und zum insgesamt erst zweiten Mal in der Klubgeschichte zieht Arsenal nach einem 1:0-Sieg gegen Atlético ins Champions League-Finale ein.

Bukayo Saka trifft in der ersten Halbzeit nach einem Abpraller zum einzigen Tor der Partie. Nach dem 1:1-Remis im Hinspiel reicht der Minisieg den Gunners zum Einzug ins Endspiel der Königsklasse.

Dieses findet am 30. Mai in Budapest statt. Arsenal wird auf den FC Bayern oder Paris St. Germain treffen. 2006 standen die Londoner schon einmal im Endspiel der Königsklasse – damals noch unter der Leitung von Arsène Wenger. Das Finalspiel ging gegen den FC Barcelona mit 1:2 verloren.

Nun hat Mikel Arteta sein Team vor allem dank einer sehr starken Defensive mit insgesamt nur sechs Gegentreffern in 14 Partien ins Finale geführt. Arsenal ist in der Königsklasse auch als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Die Bayern wurden in der Ligaphase 3:1 bezwungen.