SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zum zweiten Mal

Arsenal zieht nach 20 Jahren wieder ins Champions League-Finale ein

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Mai, 2026 23:06
Arsenal zieht nach 20 Jahren wieder ins Champions League-Finale ein

Erstmals seit 20 Jahren und zum insgesamt erst zweiten Mal in der Klubgeschichte zieht Arsenal nach einem 1:0-Sieg gegen Atlético ins Champions League-Finale ein.

Bukayo Saka trifft in der ersten Halbzeit nach einem Abpraller zum einzigen Tor der Partie. Nach dem 1:1-Remis im Hinspiel reicht der Minisieg den Gunners zum Einzug ins Endspiel der Königsklasse.

Dieses findet am 30. Mai in Budapest statt. Arsenal wird auf den FC Bayern oder Paris St. Germain treffen. 2006 standen die Londoner schon einmal im Endspiel der Königsklasse – damals noch unter der Leitung von Arsène Wenger. Das Finalspiel ging gegen den FC Barcelona mit 1:2 verloren.

Nun hat Mikel Arteta sein Team vor allem dank einer sehr starken Defensive mit insgesamt nur sechs Gegentreffern in 14 Partien ins Finale geführt. Arsenal ist in der Königsklasse auch als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Die Bayern wurden in der Ligaphase 3:1 bezwungen.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Mehr entdecken
Zum zweiten Mal

Arsenal zieht nach 20 Jahren wieder ins Champions League-Finale ein

5.05.2026 - 23:06
Mindestens 17 Millionen

Arsenal kassiert für Jakub Kiwior satte Summe

5.05.2026 - 18:59
Endrick bleibt in Madrid

Arsenal und Chelsea gehen bei Brasilianer leer aus

3.05.2026 - 12:04
WM nicht in Gefahr

Erleichterung: Kai Havertz ist nicht schwer verletzt

29.04.2026 - 09:31
"Das ist normal"

Atlético-Coach Simeone nennt 3 Klubs, die an Julian Alvarez dran sind

28.04.2026 - 13:47
Topklubs zeigen Interesse

Tijjani Reijnders vor ungewisser Zukunft

26.04.2026 - 19:11
Godts im Fokus

Europas Topklubs beobachten Ajax-Talent

26.04.2026 - 15:55
Topklubs sind dran

Spurs vor dem Abstieg: Interesse an Xavi wächst

19.04.2026 - 09:09
Newcastle-Abgang Thema

Transferspekulationen: Begehrter Sandro Tonali bricht Schweigen

18.04.2026 - 11:38
Wird der Vorsprung verspielt?

Arsenal-Legende fürchtet sich vor nervösem Mikel Arteta

17.04.2026 - 15:38