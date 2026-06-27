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Für Transfer: Bruno Guimarães erteilt Arsenal wichtige Erlaubnis

Autor: | Publiziert: 27 Juni, 2026 15:55
Für Transfer: Bruno Guimarães erteilt Arsenal wichtige Erlaubnis

Arsenal will sich mit Bruno Guimarães verstärken, ein erstes Angebot wurde allerdings abgelehnt. Der Mittelfeldstar erteilt den Gunners nun eine wichtige Erlaubnis.

Der FC Arsenal macht hinsichtlich des möglichen Transfers von Bruno Guimarães weiterhin mächtig Druck, die Gunners wollen den Deal am liebsten so schnell wie möglich abschliessen. Und auch die Spielerseite scheint auf einen schnellen Abschluss aus zu sein.

Guimarães hat Arsenal laut «FootballTransfers» die Erlaubnis erteilt, die Gespräche über eine allfällige Zusammenarbeit mit Newcastle United über Vermittler fortzusetzen. Arsenal soll über an den Verhandlungen beteiligte Vermittler ein mündliches Angebot über 70 Millionen Euro abgegeben haben.

Newcastle hat den Londoner Transferversuch allerdings abgelehnt. Gemäss «Daily Mail» zieht Arsenal ein zweites Angebot in Erwägung.

Guimarães nimmt derzeit mit Brasilien an der WM teil und trifft dort am Montag (19 Uhr) im Sechzehntelfinale auf Japan. Dann wird auch Arsenal wieder ganz genau hinschauen.

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