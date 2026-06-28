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Gespräche mit Aston Villa laufen

Fenerbahçe arbeitet an Watkins-Coup

Autor: | Publiziert: 28 Juni, 2026 09:57
Fenerbahçe arbeitet an Watkins-Coup

Fenerbahçe Istanbul treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat nach der Verpflichtung von Vedat Muriç offenbar den nächsten prominenten Stürmer ins Visier genommen.

Nach aktuellen Berichten aus der Türkei gehört Ollie Watkins von Aston Villa zu den Wunschkandidaten des türkischen Spitzenklubs. Trainer İsmail Kartal und Sportdirektor Oğuz Çetin sollen grosse Stücke auf den englischen Nationalspieler halten. Demnach arbeitet Fenerbahçe zunächst an einem Leihgeschäft mit anschliessender Kaufoption.

Entsprechende Gespräche zwischen den Vereinen sollen bereits laufen. Watkins steht bei Aston Villa allerdings noch bis 2028 unter Vertrag, weshalb die Verhandlungen als kompliziert gelten. Sein aktueller Marktwert wird auf rund 25 Millionen Euro geschätzt. Der 30-Jährige befindet sich derzeit mit der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.

In der vergangenen Saison überzeugte Watkins mit 21 Toren und fünf Vorlagen in 55 Pflichtspielen für Aston Villa. Neben Fenerbahçe wurde der Angreifer zuletzt auch mit einem Wechsel zum FC Arsenal in Verbindung gebracht. Ob die Türken den ambitionierten Transfer tatsächlich realisieren können, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden.

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