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Ausstiegsklausel bei 15 Millionen Pfund

Arsenal beobachtet Boca-Talent Tomás Aranda

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 13:58
Arsenal beobachtet Boca-Talent Tomás Aranda

Der FC Arsenal richtet seinen Blick offenbar auf den südamerikanischen Markt. Nach aktuellen Berichten beobachten die Gunners den argentinischen Mittelfeldspieler Tomás Aranda von Boca Juniors intensiv.

Die Scouts des englischen Meisters sollen den 20-Jährigen bereits seit längerer Zeit verfolgen und seine Entwicklung genau analysieren. Eine endgültige Entscheidung über einen Transfer ist allerdings noch nicht gefallen. Arsenal prüft weiterhin, ob der zentrale Mittelfeldspieler den nächsten Schritt in die Premier League gehen soll.

Aranda besitzt in seinem bis Ende 2029 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Pfund, was den Transfer für interessierte Vereine vergleichsweise unkompliziert machen könnte. Der Youngster zählt zu den vielversprechendsten Mittelfeldspielern Argentiniens. Seit seinem Wechsel zu Boca Juniors Anfang 2026 absolvierte Aranda 13 Spiele im Torneo Apertura, erzielte dabei ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor. Zudem feierte er bereits sein Debüt für die argentinische Nationalmannschaft. Neben Arsenal sollen auch mehrere weitere europäische Klubs den technisch starken Mittelfeldspieler beobachten.

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