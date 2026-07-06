Hiobsbotschaft für Sion: Kreshnik Hajrizi fällt monatelang aus

Der FC Sion muss mehrere Monate auf seinen Innenverteidiger Kreshnik Hajrizi verzichten.

Der 27-jährige Schweiz-Kosovare hat sich am 1. Juli in Bordeaux einer Adduktorenoperation unterzogen. Die Walliser teilen mit, dass sie mit einem rund dreimonatigen Ausfall von Hajrizi rechnen.

Der Abwehrspieler ist bereits wieder nach Sion zurückgekehrt, wo er sein Rehaprogramm absolviert. Der ehemalige YB-Junior stiess Anfang 2025 zum FC Sion und war dort in der zentralen Abwehr in der vergangenen Saison gesetzt.