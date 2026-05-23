Überraschung: FC Sion zieht Kaufoption bei Winsley Boteli

Der FC Sion hat bei Winsley Boteli offenbar eine finale Entscheidung getroffen – und überraschend die Kaufoption aktiviert.

«Ich bin guter Dinge, dass unsere Verhandlungen zum Erfolg führen. Aber es ist noch nicht so weit», zeigte sich Christian Constantin, Präsident des FC Sion, jüngst optimistisch, Winsley Boteli (19) fest verpflichten zu können.

Und genau das scheint Sion nun überraschend abgewickelt zu haben. Nach Informationen des Fussballinfluencers Fabrizio Romano hat Sion die Kaufoption für Boteli gezogen, die an Borussia Mönchengladbach zu entrichtende Ablöse beläuft sich auf stolze 3,5 Millionen Euro.

Genua, Club Brügge und der FC Midtjylland beobachten Boteli – vielleicht kommt es hier zu späterer Zeit noch zu einem Transferangriff.

Boteli kam in der abgelaufenen Saison auf insgesamt elf Tore in allen Wettbewerben, 38-mal stand er für Sion auf dem Platz.