Der FC Basel hat seinen neuen Goalie gefunden

Der FC Basel hat die Nachfolge von Marwin Hitz geklärt: Jonas Omlin kehrt aller Voraussicht nach ans Rheinknie zurück.

Physisch ist er dies sogar schon. Wie «Blick» berichtet und mit Fotobeweis dokumentiert, weilte der 32-Jährige an der Geschäftsstelle des FCB. Auf einem Parkplatz wurde er gemeinsam mit dem neuen Sportlichen Leiter Valentin Stocker abgelichtet. Für Omlin kommt es sechs Jahre nach seinem Abschied aus Basel zur Rückkehr.

Der frühere Nati-Goalie steht bei Borussia Mönchengladbach eigentlich noch für eine weitere Saison bis Juni 2027 unter Vertrag, spielt dort allerdings keine Rolle mehr. Er war nach dem angekündigten Rücktritt von Marwin Hitz von Anfang an der Favorit auf dessen Nachfolge – und tritt sie nun auch an.

Wahrscheinlich absolviert Omlin bereits die Medizinchecks beim FCB und wird in Kürze als Neuzugang angekündigt.