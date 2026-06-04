Für Benjamin Pavard könnte es in die Türkei gehen

Der französische Abwehrspieler Benjamin Pavard hat die vergangene Spielzeit auf Leihbasis bei Olympique Marseille beschäftigt. Nun muss er zunächst zu Inter Mailand zurückkehren, das aber nicht mehr mit ihm plant. Stattdessen könnte es den 30-Jährigen in die Türkei ziehen.

Die Nerazzurri haben den Rechtsfuss nach Informationen der türkischen Zeitung «Posta» aktiv Besiktas angeboten. Der Istanbuler Klub könnte sich die Rechte an Pavard demnach sichern.

Vertraglich ist der Routinier eigentlich noch bis 2028 an Inter gebunden. Ein Problem ist das hohe Gehalt des Verteidigers, das Beşiktaş in dieser Höhe nicht übernehmen möchte.

Zudem steht mit Mittelfeldspieler Davide Frattesi ein weiterer Inter-Akteur im Fokus des türkischen Erstligisten. Auch der 26-jährige Italiener steht bei den Mailändern bis 2028 unter Vertrag.