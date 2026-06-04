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Köln stimmt wohl zu

Said El Mala erteilt Premier League-Klub trotz 50 Mio. Euro-Angebot eine Absage

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 19:22
Said El Mala erteilt Premier League-Klub trotz 50 Mio. Euro-Angebot eine Absage

Said El Mala stand kurz vor dem Abgang beim 1. FC Köln. Der Bundesligist stimmte einem 50 Mio. Euro-Paket eines Premier League-Klubs zu. Von der Spielerseite her gab es nun allerdings eine Absage.

Wie die «Bild» berichtet, möchte der 19-Jährige nicht zum FC Brentford wechseln. Die Bees erhöhten ihr Angebot auf satte 50 Millionen Euro und hätten von Köln wohl auch grünes Licht für einen Transfer erhalten. El Mala und seine Familie haben sich nun aber gegen den entsprechenden Wechsel entschieden, heisst es. Demnach werde der Schritt zu Brentford nicht als der richtige erachtet.

Ein Transfer noch in diesem Sommer ist damit aber längst nicht vom Tisch. Obwohl El Mala in der vergangenen Spielzeit lange Zeit keine Startelfgarantie hatte, erzielte der Youngster in der Bundesliga 13 Treffer. In den WM-Kader Deutschlands hat er es knapp nicht geschafft. Deshalb erholt sich El Mala aktuell im Urlaub.

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