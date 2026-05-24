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Abschied sicher

Brentford legt bei El Mala offenbar ernsthaft nach

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 09:12
Brentford legt bei El Mala offenbar ernsthaft nach

Beim FC Brentford könnte sich der nächste Millionen-Transfer anbahnen. Laut «Sport Bild» hat Said El Mala intern bereits deutliche Hinweise auf einen Abschied gegeben. Dem Bericht zufolge soll der Offensivspieler in der Kabine angedeutet haben, dass ein Klub – offenbar Brentford – bereit sei, die geforderte Ablöse zu zahlen.

Besonders interessant: Die Engländer sollen El Mala auch finanziell ein deutlich besseres Angebot unterbreitet haben als Brighton & Hove Albion. Bereits zuvor hatte «Bild» von einem konkreten Interesse der Bees berichtet. Intern scheint man in Brentford grosse Stücke auf den Angreifer zu halten.

Sein aktueller Klub hofft derweil offenbar auf einen echten Bieter-Kampf. Laut Bericht würde man El Mala wohl verkaufen, sobald die Ablöse auf über 50 Millionen Euro steigt. Neben der Personalie El Mala beschäftigt sich Brentford aktuell auch mit weiteren möglichen Verstärkungen. Unter anderem wird Aleksandar Stanković von Club Brügge mit den Bees in Verbindung gebracht.

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