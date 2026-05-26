Ein Premier League-Klub bietet 45 Millionen für Said El Mala

Der Kölner Shootingstar Said El Mala weckt grosse Begehrlichkeiten. Ein Premier League-Klub prescht nun mit einem Traumangebot vor.

Wie die «Sport Bild» berichtet, bietet Brentford eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro. Hinzu kommen leicht zu erreichende Boni in Höhe von 5 Millionen. Damit wird die vermeintliche Schmerzgrenze des 1. FC Köln, wo El Mala bis 2030 unter Vertrag steht, beinahe erreicht: 50 Millionen Euro beträgt diese. Brentford bietet Köln sogar eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent an.

Kölns Sportchef Thomas Kessler bestätigt, dass ein konkretes Angebot vorliegt. Ob der Effzeh und letztlich auch El Mala dieses annehmen, ist aber noch ungewiss.

Von Seiten Brentfords wird eine rasche Entscheidung angestrebt: Angeblich wurde El Mala und dem FC Köln eine Deadline gesetzt. Sollte es nicht klappen, will sich der Verein auf andere Personalien konzentrieren.