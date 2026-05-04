Ösi-Verteidiger Jannik Schuster schafft Sprung von Salzburg in die Premier League

Der erst 19-jährige Abwehrspieler Jannik Schuster von Red Bull Salzburg steht vor einem grossen Karrieresprung.

Wie Fabrizio Romano berichtet, wird sich der Brentford FC aus der Premier League im Sommer die Dienste am Talent sichern. Verbal haben sich die beiden Klubs über ein Gesamtpaket in Höhe von 20 Mio. Euro geeinigt. Schuster spielt seit sechs Jahren für Red Bull Salzburg. Auf diese Saison hin hat er den Durchbruch bei den Profis geschafft. In der Innenverteidigung ist er ein Fixstarter.

Seine starken Leistungen sind den Brentford-Verantwortlichen seit geraumer Zeit positiv aufgefallen. Der Rechtsfuss verfügt mit einer Körpergrösse von 1.90 Meter bereits über Gardemasse. Er ist amtierender österreichischer U21-Nationalspieler und dürfte auch in der A-Nationalmannschaft schon bald debütieren.