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GC könnte sogar eine Verschiebung der Barrage verursachen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 17:39
GC könnte sogar eine Verschiebung der Barrage verursachen

Wegen der Stadionproblematik könnte die Barrage in diesem Jahr verschoben werden.

Aus der Super League werden höchstwahrscheinlich die Grasshoppers teilnehmen. Das Letzigrund-Stadion, die Heimstätte der Zürcher, steht wegen eines anstehenden Konzerts von Metallica am vereinbarten Termin am 23. Mai nicht zur Verfügung. Die Suche nach einem Ersatzstadion verlief bislang erfolglos. Nun prüft GC in Absprache mit der Liga und den möglichen Barrage-Gegnern Vaduz und Aarau auch eine Verschiebung der Barrage-Termine. Diese könnte früher als geplant, also beispielsweise am 19. und 22. Mai oder sogar am 18. und 21. Mai ausgetragen werden.

«Wir prüfen alle Möglichkeiten. Das ist eine Variante», bestätigt GC-Sportchef Alain Sutter am Montag auf einer Pressekonferenz.

Wann eine finale Entscheidung getroffen wird, ist weiterhin unklar. Die Zeit drängt jedoch. Spätestens wenn GC auch mathematisch als Barrage-Teilnehmer feststeht, dürfte es zeitnah einen entsprechenden Beschluss geben.

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