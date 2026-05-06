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GC legt Rekurs gegen Arigoni-Sperre ein

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 11:10
GC legt Rekurs gegen Arigoni-Sperre ein

Die Grasshoppers legen Rekurs gegen die Sperre von Allan Arigoni ein.

Der 27-jährige Rechtsverteidiger wurde bei der 0:2-Niederlage gegen Servette nach einem groben Foulspiel vom Platz gestellt. Er handelte sich in der Folge drei Spielsperren ein. Dagegen gehen die Hoppers nun vor.

Die Zürcher halten das Strafmass für überzogen. Der Einzelrichter der Swiss Football League wird den Fall begutachten und eine Entscheidung fällen. Für das Derby gegen den FC Zürich am kommenden Wochenende ist Arigoni definitiv zum Zuschauen verdammt. Die erste Spielsperre erfolgt automatisch.

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