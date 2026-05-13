Paukenschlag beim FCZ: Captain Yanick Brecher verlässt den Klub

Captain Yanick Brecher verlässt den FC Zürich im Sommer trotz weiterlaufendem Vertrag.

Wie «Nau.ch» berichtet, ist der Abgang des 32-Jährigen beschlossene Sache. Am Samstag wird er beim Heimspiel gegen Servette demnach im Letzigrund verabschiedet. Auf die kommende Saison hin plant der FCZ fix mit Silas Huber als Nummer 1. Eine komplette Spielzeit als Backup kommt für den nach wie vor ambitionierten Brecher nicht infrage. Deshalb verlässt er seinen langjährigen Verein vorzeitig.

Der 32-Jährige wurde bereits beim FCZ ausgebildet und spielte mit Ausnahme eines Leihjahres in Wil ausschliesslich für die Zürcher. Am Samstag wird er sein 367. Pflichtspiel für den Verein bestreiten.

Wohin seine Reise danach geht, ist noch unklar. Der FCZ seinerseits könnte als künftige Nummer 2 Heinz Lindner engagieren, dessen Vertrag bei YB ausläuft. Der designierte FCZ-Coach Marcel Koller kennt den Österreicher aus seiner Zeit als Nationaltrainer bestens.