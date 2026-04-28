Der FCZ holt einen weiteren Trainer mit GC-Vergangenheit

Der FC Zürich wird wohl in Kürze einen weiteren Trainer mit GC-Vergangenheit präsentieren.

Der langjährige Koller-Assistent Harald Gämperle wird beim FCZ Berichten zufolge erneut mit «seinem» Cheftrainer zusammenarbeiten. Gämperle lief als Spieler zwischen 1990 und 1998 acht Jahre lang für die Grasshoppers auf.

Dennoch dürfte sein Engagement von den hartgesottenen FCZ-Fans weniger kritisch beäugt werden: Gämperle war als Co-Trainer nämlich bereits beim FCZ tätig. So war er Co-Trainer unter Lucien Favre und feierte als solcher zwei Meistertitel und einen Cupsieg. Später kehrte er noch einmal zu den Zürchern zurück. Nun folgt wohl sein insgesamt drittes Engagement. Die Präsentation könnte in Kürze erfolgen.

Gämperle arbeitete zuletzt bereits in Ägypten bei Al Ahly zusammen mit Koller.