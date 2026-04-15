FCZ-Fans reagieren mit Wut-Transparent auf Koller-Verpflichtung

Einige Fans des FC Zürich sind alles andere als begeistert darüber, dass mit Marcel Koller aber Sommer eine GC-Ikone als Trainer an der Seitenlinie steht. Dem Klub wird ein deutliches Signal gesandt.

Am Mittwoch ist auf dem Trainingsgelände des Klubs ein Transparent mit eindeutiger Botschaft in Richtung Präsidenten-Paar Ancillo und Heliane Canepa zu sehen. «Canepas: Ein weiterer Entscheid in Richtung Identitätsverlust» steht da.

Auch in den sozialen Medien wird die Koller-Verpflichtung zumindest kontrovers diskutiert. Der Fall erinnert stark an Steven Zuber, der als «GC-Bueb» Anfang 2025 beim FCZ ebenfalls mit alles andere als offenen Armen empfangen wurde. Auch bei ihm meldete sich die Südkurve mit geharnischten Kommentaren auf Transparenten zu Wort. Die Proteste wurden zwar im Laufe des Jahres weniger laut, akzeptiert wurde Zuber von einigen Supportern allerdings nie. Nach einem Jahr verliess er den Klub im vergangenen Winter auch wieder.

Koller soll deutlich länger bleiben und vor allem wieder Kontinuität bringen. Vorerst einmal wird er nach seinem Amtsantritt am 1. Juni aber auch auf Gegenwind der eigenen Anhänger stossen.