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Nicht mehr im Aufgebot

Der FCZ schickt Phaëton nach Streit mit Trainer Hediger auf die Tribüne

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 April, 2026 14:35
Der FCZ schickt Phaëton nach Streit mit Trainer Hediger auf die Tribüne

Stürmer Matthias Phaëton steht beim FC Zürich bis auf Weiteres nicht mehr im Aufgebot. Der 26-Jährige lieferte sich einem Bericht zufolge eine verbale Auseinandersetzung mit Trainer Dennis Hediger.

Nach Angaben des «Blick» kam es im Training vor einiger Zeit zu einem entsprechenden Vorfall. Nach dem verbalen Streit wurde Phaëton demnach auf die Tribüne geschickt. Tatsächlich fehlte der Angreifer in den vergangenen beiden Partien im Aufgebot. «Es gab einen Zwischenfall im Training, bei dem Matthias eine Grenze überschritten hat, die das Verbale betrifft», bestätigt Hediger.

Der Coach führt aus: «Matthias wurde im Anschluss zwei Tage vom Training freigestellt und dann gab es ein klärendes Gespräch mit der sportlichen Leitung.» Die Türe für die Rückkehr in den Kader ist für Phaëton nicht zu. Allerdings schränkt Hediger ein: «Auch er muss besser trainieren als andere Spieler, er ist einer mit grossem Potenzial. Im Moment gibt er uns das nicht mit seinen Trainingsleistungen.»

Phaëton wurde im vergangenen Sommer für eine Saison von ZSKA Sofia ausgeliehen. Dass er über diese Saison hinaus beim FCZ bleibt, erscheint aufgrund der jüngsten Vorkommnisse sehr unwahrscheinlich.

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