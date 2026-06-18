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Klares Bekenntnis

Deniz Undav verzichtet für den VfB Stuttgart auf viel Geld

Autor: | Publiziert: 18 Juni, 2026 16:27
Deniz Undav verzichtet für den VfB Stuttgart auf viel Geld

Der deutsche Nationalspieler Deniz Undav fühlt sich beim VfB Stuttgart extrem wohl und hat deshalb im vergangenen Winter auf ein lukratives Angebot verzichtet.

Wie der 29-Jährige auf dem YouTube-Kanal «Hstryagency» erklärt, hätte er damals dank einer Klausel in seinem Kontrakt bei den Schwaben ablösefrei wechseln können. Er hat jedoch darauf verzichtet: «Da wäre für mich mehr Handgeld und ein höheres Gehalt herausgekommen. Aber ich habe mich schnell in den Verein verliebt, in die Fans und die Leute hier. Ich fühle mich einfach wohl. Und dann ist es nicht so, dass wir alle verhungern», sagt Undav.

Anfang des Monats hat der Torjäger seinen Kontrakt bei den Schwaben sogar bis 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Sein Salär ist Medienberichten zufolge auf 5,5 Millionen Euro pro Jahr erhöht worden. Dies ist für Undav jedoch Nebensache: «Hier ist eine Liebe entstanden. Am liebsten würde ich hier meine Karriere beenden, so weit gehe ich schon. Ich würde gerne sagen, dass ich nur noch hierbleibe.»

Ein Transfer ist für ihn derzeit überhaupt kein Thema.

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