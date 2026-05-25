Der FCZ bestätigt die Rückkehr von Harald Gämperle

Was seit geraumer Zeit spekuliert wurde, ist nun offiziell: Harald Gämperle kehrt als Assistenztrainer zum FC Zürich zurück.

Der 58-Jährige war in dieser Funktion bei den Zürchern bereits zwischen 2004 und 2007 und zwischen 2010 und 2013 aktiv. 2006 und 2007 wurde er beim FCZ unter Cheftrainer Lucien Favre Schweizer Meister. Zuletzt war er in Ägypten unter dem neuen FCZ-Chefcoach Marcel Koller bei Al Ahly tätig. Nun wird er gemeinsam mit Carlos Bernegger Co-Trainer in Zürich.

Neu zum Staff stossen ausserdem Yassin Mikari als leitender Videoanalyst und Tizian Ndoyi als neuer Athletiktrainer. Beide waren zuvor ebenfalls bei Al Ahly im Team von Koller tätig.

Den FC Zürich verlassen wird nach sieben Jahren der Athletiktrainer Christian Kolodziej.