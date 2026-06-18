Der FC Luzern regelt die Basis-Vertretung im Verwaltungsrat neu

Der FC Luzern wird die Vertretung der FCL-Basis an der Generalversammlung 2026 neu besetzen.

Daniel Britschi, bislang der Vertreter der FCL-Basis, wird für diesen Sitz nicht mehr kandidieren. Er soll jedoch im Verwaltungsrat bleiben und wird deshalb von den Verwaltungsräten des FCL und von der FCL Holding AG als ordentliches und unabhängiges Mitglied vorgeschlagen.

Insbesondere seine Fachkompetenz im Finanzbereich und sein Engagement für eine nachhaltige Weiterentwicklung des FC Luzern sollen dem Club weiterhin zugutekommen.

FCL-Präsident Michael Sigerist sagt: «Die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit des FC Luzern bleiben ein zentrales Ziel. Daniel Britschgi hat die Entwicklung des Clubs in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt und sein tiefgehendes Know-how im Bereich Finanzen gewinnbringend eingebracht. Es ist uns wichtig, dass diese Kompetenz dem Club auch künftig erhalten bleibt und im Verwaltungsrat fest verankert wird. Gleichzeitig bietet die Neubesetzung der FCL-Basis-Vertretung die Chance für zusätzliche Impulse.»