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Mit Verträgen ausgestattet

Der FC Luzern macht zwei weitere Eigengewächse zu Profis

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 16:22
Der FC Luzern macht zwei weitere Eigengewächse zu Profis

Der FC Luzern stattet zwei weitere Eigengewächse mit Profiverträgen aus: Erblin Sadikaj (18) und Sascha Meyer (20) gehören ab sofort fest zum Kader der 1. Mannschaft.

Die neuen Arbeitspapiere der beiden Youngsters laufen jeweils bis 2029. Sadikaj wechselte vom FC Rotkreuz in die Nachwuchsabteilung des FC Luzern und durchlief anschliessend sämtliche Nachwuchsstufen. Er debütierte im vergangenen Dezember im Cup-Achtelfinal gegen Zug 94 in der 1. Mannschaft und absolvierte bislang zwei Pflichtspiele für das Fanionteam. Der aktuelle Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler war in der vergangenen Saison Teil des U21-Kaders des FC Luzern.

Auch der 20-jährige Sascha Meyer durchlief sämtliche Nachwuchsstufen des FC Luzern. Der Stürmer debütierte in der Saison 2023/24 in der 1. Mannschaft und kam seither zu fünf Pflichtspieleinsätzen. In der abgelaufenen Saison erzielte er für die U21-Mannschaft des FC Luzern 19 Tore.

Sportchef Remo Meyer sagt: «Die Profiverträge sind der verdiente Lohn für die konsequente und seriöse Arbeit, die Erblin und Sascha auf ihrem Weg durch alle Nachwuchsstufen gezeigt haben. Beide konnten in den Nachwuchsteams bereits auf ihre individuelle Art Verantwortung übernehmen. Sie erhalten nun die nötige Zeit, damit sie in ihrer jungen Karriere den nächsten Schritt machen können.»

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