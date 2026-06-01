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Wolfsburg krallt sich schottischen Stürmer Fraser Hornby für die 2. Bundesliga

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 15:06
Wolfsburg krallt sich schottischen Stürmer Fraser Hornby für die 2. Bundesliga

Der VfL Wolfsburg stellt nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga seinen neuen Kader zusammen. Eine wichtige Rolle spielt Fraser Hornby.

Der 26-jährige Schotte läuft seit drei Jahren für Darmstadt 98 auf und kennt die 2. Bundesliga bestens. In der vergangenen Spielzeit sind ihm elf Tore und acht Assists geglückt. Nun schnappt sich Absteiger Wolfsburg Hornby laut «Sky» für eine Ablöse in Höhe von 4 Mio. Euro plus Boni.

Die Einigung zwischen den Vereinen steht und der Transfer wird in Kürze komplettiert. Hornby, der einst beim FC Everton ausgebildet wurde, überzeugt mit einer Körpergrösse von 1,95 Meter insbesondere durch seine Physis und Kopfballstärke.

Update: Der VfL Wolfsburg hat den Transfer von Hornby inzwischen bestätigt. Er unterzeichnet einen Vertrag bis 2030.

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