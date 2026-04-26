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Abschied sicher

Dortmund denkt an Doekhi als Nachfolger für Süle

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 26 April, 2026 14:26
Dortmund denkt an Doekhi als Nachfolger für Süle

Bei Borussia Dortmund zeichnet sich ein Umbruch in der Defensive ab. Niklas Süle steht vor einem Abgang, weshalb sich der Klub bereits nach möglichen Alternativen umsieht. Ein Kandidat ist dabei Danilho Doekhi von Union Berlin.

Nach aktuellen Berichten gab es bereits Gespräche zwischen dem BVB und dem 27-jährigen Innenverteidiger. Besonders interessant: Doekhi könnte im Sommer ablösefrei wechseln, da sein Vertrag in Berlin ausläuft. Damit würde er perfekt ins Anforderungsprofil der Dortmunder passen, die ihre Defensive neu aufstellen müssen.

Der Niederländer war bereits im Winter gefragt, unter anderem bei Lazio Rom und VfL Wolfsburg. Eine Entscheidung über seine Zukunft steht noch aus, allerdings soll ein Verbleib bei Union inzwischen ausgeschlossen sein. Stattdessen zieht Doekhi offenbar einen Wechsel innerhalb der Bundesliga – möglicherweise nach Dortmund – ernsthaft in Betracht.

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