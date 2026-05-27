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Gastspiel für die Bayern

Der deutsche Supercup wird in Dortmund ausgetragen

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 10:09
Der deutsche Supercup wird in Dortmund ausgetragen

Die Deutsche Fussball Liga hat den Austragungsort des Franz Beckenbauer-Supercup bekanntgegeben. Die Bayern reisen dabei zu Borussia Dortmund.

Die Partie findet am 22. August statt. Der Anpfiff im Signal Iduna Park erfolgt um 20.30 Uhr. Die Partie wird von Sat.1 und Sky live übertragen.

Am Wochenende vom 21.-24. August findet parallel die erste Runde des DFB-Pokals statt. Der BVB und die Bayern werden ihre Erstrundenpartien jedoch am 1. und 2. September austragen.

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