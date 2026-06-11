Die Zahlen zum Bayern-Deal mit Saibari sind durchgesickert

Der marokkanische Offensivspieler Ismael Saibari steht unmittelbar vor der Ankunft beim FC Bayern. Nun sind auch Zahlen zum Deal durchgesickert.

Nach Angaben von «fussballtransfers.com» schnürt der deutsche Rekordmeister ein Paket in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro. 45 Millionen sollen fix sein, 5 Millionen können als Boni hinzukommen. Angeblich fordert PSV Eindhoven eine Basisablöse von 50 Millionen. Die Differenz ist demnach nicht mehr gross. Saibari hat dem Wechsel zu den Bayern schon länger zugestimmt.

Zwischen den Klubs laufen weiterhin Gespräche. Ein Durchbruch wird in Kürze erwartet. Saibari soll bei den Bayern einen Vertrag bis 2031 unterzeichnen. Vorerst konzentriert er sich noch auf die anstehende WM mit seinem Land.