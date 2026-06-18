Der FC Winterthur verkündet drei gewichtige Abgänge – darunter Pajtim Kasami
Der FC Winterthur ist nach dem Abstieg in die Challenge League in dieser Woche in die Saisonvorbereitung gestartet. Dabei kommt es zu einigen gravierenden Veränderungen am Kader.
Wie die Zürcher mitteilen, gehören die Routiniers Pajtim Kasami, Mirlind Kryeziu und Dario Ulrich definitiv nicht mehr zum Kader. Sie stossen zu den bereits bekannten Abgängen Stefanos Kapino, Randy Schneider, Basil Stillhart, Silvan Sidler, Lukas Mühl, Bafodé Dansoko, Adrian Durrer und Carmine Chiappetta hinzu. Zudem werden auch die beiden Leihspieler Andrin Hunziker (Basel) und Rhodri Smith (YB) nicht übernommen.
Trainer Patrick Rahmen kann dennoch auf ein stattliches Kader zurückgreifen. Neu zum Team stossen die Topneuzugänge Antonio Marchesano und Markus Kuster.
Insgesamt 27 Spieler sind dabei:
Remo Arnold
Brian Beyer
Noah Brogli (Goalie)
Roman Buess
Nishan Burkart
Sambou Camara (Nachwuchs)
Niko Cavka (Nachwuchs)
Tibault Citherlet
Stéphane Cueni
Souleymane Diaby
Emmanuel Essiam
Giuliano Foro (Nachwuchs)
Théo Golliard
Alexandre Jankewitz
Albin Krasniqi
Markus Kuster (Goalie)
Loïc Lüthi
Leandro Maksutaj
Elias Maluvunu
Antonio Marchesano
Francis Momoh
Yannis Odin (Nachwuchs)
Tobias Okafor (Nachwuchs)
Fabian Rohner
Ledjan Sahitaj
Antonio Spagnoli (Goalie)
Luca Zuffi