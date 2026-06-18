Der FC Winterthur verkündet drei gewichtige Abgänge – darunter Pajtim Kasami

Der FC Winterthur ist nach dem Abstieg in die Challenge League in dieser Woche in die Saisonvorbereitung gestartet. Dabei kommt es zu einigen gravierenden Veränderungen am Kader.

Wie die Zürcher mitteilen, gehören die Routiniers Pajtim Kasami, Mirlind Kryeziu und Dario Ulrich definitiv nicht mehr zum Kader. Sie stossen zu den bereits bekannten Abgängen Stefanos Kapino, Randy Schneider, Basil Stillhart, Silvan Sidler, Lukas Mühl, Bafodé Dansoko, Adrian Durrer und Carmine Chiappetta hinzu. Zudem werden auch die beiden Leihspieler Andrin Hunziker (Basel) und Rhodri Smith (YB) nicht übernommen.

Trainer Patrick Rahmen kann dennoch auf ein stattliches Kader zurückgreifen. Neu zum Team stossen die Topneuzugänge Antonio Marchesano und Markus Kuster.

Insgesamt 27 Spieler sind dabei:

Remo Arnold

Brian Beyer

Noah Brogli (Goalie)

Roman Buess

Nishan Burkart

Sambou Camara (Nachwuchs)

Niko Cavka (Nachwuchs)

Tibault Citherlet

Stéphane Cueni

Souleymane Diaby

Emmanuel Essiam

Giuliano Foro (Nachwuchs)

Théo Golliard

Alexandre Jankewitz

Albin Krasniqi

Markus Kuster (Goalie)

Loïc Lüthi

Leandro Maksutaj

Elias Maluvunu

Antonio Marchesano

Francis Momoh

Yannis Odin (Nachwuchs)

Tobias Okafor (Nachwuchs)

Fabian Rohner

Ledjan Sahitaj

Antonio Spagnoli (Goalie)

Luca Zuffi