Der Wechsel von Supertalent Alessandro Romano ist fix

Das Schweizer Mittelfeldtalent Alessandro Romano verlässt die AS Roma und schliesst sich Ligakonkurrent Cagliari Calcio an.

Der Deal besteht zunächst aus einer Leihe mit Kaufpflicht. Romano erhält bei seinem neuen Klub in der Folge einen langfristigen Kontrakt bis 2032. Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge 5 Millionen Euro plus 1,5 Millionen Boni. Sein Ausbildungsverein Winterthur profitiert ebenfalls vom Transfer und kassiert 15 Prozent der Gesamtablöse. Die AS Roma wiederum sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent.

Romano war zuletzt während sechs Monaten an Spezia Calcio in die Serie B ausgeliehen. Nun will er sich in Cagliari einen Stammplatz in der Serie A erobern. Dies wäre in Rom aktuell wohl noch nicht möglich gewesen.