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16-jähriger Winterthur-Goalie Henrik Fehr wechselt nach Deutschland

Autor: | Publiziert: 8 Juni, 2026 11:42
16-jähriger Winterthur-Goalie Henrik Fehr wechselt nach Deutschland

Der erst 16-jährige Schweizer Torhüter Henrik Fehr verlässt den FC Winterthur und wechselt nach Deutschland.

Nach Angaben von Fabrizio Romano hat sich der VfL Wolfsburg die Dienste am Keeper gesichert. Bislang stand Fehr in der U17 und bereits in der U19 von Winterthur im Einsatz. Ausserdem ist er Schweizer Nachwuchsnationaltorhüter.

Sein Wechsel nach Wolfsburg ist vereinbart. In der kommenden Woche wird der Youngster den Medizintest bestreiten und den Transfer im Anschluss vollziehen.

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