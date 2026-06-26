Winterthur kassiert dank Mega-Ablöse für Alessandro Romano mit ab

Der frühere Winterthur-Junior Alessandro Romano wechselt innerhalb Italiens für bis zu 6,5 Millionen Euro. Auch der Super League-Absteiger profitiert.

Wie der italienische Transfer-Insider William Lasalandra berichtet, kassiert Winti rund 15 Prozent der Gesamtablöse. Diese beträgt 5 Millionen plus bis zu 1,5 Millionen Euro. Den Betrag auf den Tisch legt Cagliari Calcio. Romano verlässt die AS Roma somit und erhält bei seinem neuen Verein mehr oder weniger garantierte Spielpraxis.

Die Giallorossi wiederum kassieren an einem künftigen Transfer 50 Prozent der Einnahmen.

Romano verliess seinen Zürcher Stammklub vor vier Jahren und wurde zunächst bei der AS Roma ausgebildet. Die vergangene Rückrunde verbrachte er auf Leihbasis in der Serie B bei Spezia Calcio. Nun fühlt sich der 20-jährige Linksfuss bereit für den nächsten Schritt: Er will einen Stammplatz bei einem Serie A-Verein.