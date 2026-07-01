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Winterthur-Profi Loïc Lüthi wechselt und bleibt in der Super League

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 20:09
Winterthur-Profi Loïc Lüthi wechselt und bleibt in der Super League

Abwehrspieler Loïc Lüthi verlässt seinen Stammklub FC Winterthur und wechselt in die Innerschweiz.

Der FC Luzern gibt den Zuzug des 22-jährigen Abwehrspielers bekannt. Lüthi unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2026. Er blickt bislang auf 51 Super League-Partien zurück.

«Mit Loïc Lüthi stösst ein beidfüssiger, robuster Innenverteidiger zu uns. Trotz seines jungen Alters bringt er natürliche Führungsqualitäten mit und wird unserem Team mit seiner Zweikampfstärke weiterhelfen», sagt Luzerns Sportchef Remo Meyer.

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