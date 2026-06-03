Klublegende Mario Cantaluppi kehrt zum FC Basel zurück

Nachdem sich Mario Cantaluppi Ende des vergangenen Jahres vorerst vom FC Basel verabschiedet hatte und ein halbes Jahr beim FC Winterthur arbeitete, kehrt er nun wieder zu seinem langjährigen Verein zurück.

Der 52-Jährige stösst zum Staff der 1. Mannschaft und wird dort künftig als Co-Trainer von Stephan Lichtsteiner walten. Neben Cantaluppi ergänzt ausserdem Archie Ogden als Athletiktrainer die Crew der 1. Mannschaft. Der bisherige Assistenztrainer Matthias Kohler, Teammanager Dante Carecci sowie Athletiktrainer Carlos Menéndez haben den FCB hingegen per Ende der Saison verlassen.

Cantaluppi bestritt für den FC Basel als Profi 303 Pflichtspiele. Nach der Aktivkarriere war er als Trainer jahrelang im FCB-Nachwuchs beschäftigt. Ende 2023 übernahm er die U21-Mannschaft, die er bis zu seinem temporären Abschied Ende 2025 trainierte. Als Trainer der U19-Auswahl hatte er zudem in der UEFA Youth League 2023/24 die Play-offs der K.o.-Runde erreicht und im darauffolgenden Jahr die 3. Runde des Meisterwegs.

Der neue Athletiktrainer Archie Ogden verfügt über einen Master-Abschluss und bringt viel Erfahrung als Kraft- und Konditionstrainer mit. Die letzten beiden Jahre war er beim Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital in Katar tätig, wo er zahlreiche Top-Fussballspieler in der Rehabilitation und beim Wiederaufbau ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit unterstützte.

Davor hatte Ogden während zwei Jahren als Lead Academy Physical Performance Coach beim englischen Sheffield United FC sowie im englischen Profi-Cricket gearbeitet.