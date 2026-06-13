SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wechsel in die MLS?

Ein MLS-Klub gibt bei Leon Goretzka Vollgas

Autor: | Publiziert: 13 Juni, 2026 11:21
Ein MLS-Klub gibt bei Leon Goretzka Vollgas

Könnte Leon Goretzka nach der Weltmeisterschaft mit Deutschland gleich in den USA bleiben? Ein MLS-Klub versucht genau dies zu bewerkstelligen.

Wie «The Athletic» berichtet, bemüht sich Chicago Fire aktiv um eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Goretzka führt demnach Gespräche mit dem Ex-Klub von Xherdan Shaqiri.

Der 31-jährige Deutsche ist dabei nicht der einzige europäische Topstar, um den Fire buhlt. Auch Robert Lewandowski steht im Fokus des MLS-Vereins und ist mit Berater Pini Zahavi in die USA gereist (4-4-2.ch berichtete).

Ob Goretzka den Sprung in die MLS machen möchte, ist unklar. Bislang galt Milan als Topfavorit auf seine Verpflichtung. Nach seinem Aus bei den Bayern kann er ablösefrei wechseln.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Wechsel in die MLS?

Ein MLS-Klub gibt bei Leon Goretzka Vollgas

13.06.2026 - 11:21
Fehlt vorerst

Klarheit bei Alphonso Davies vor Auftakt gegen Kanada

12.06.2026 - 09:14
Neuer Klub

GC-Leihgabe Jonathan Asp Jensen steht vor Wechsel in die Serie A

11.06.2026 - 15:14
Fokus auf aktuelle Aufgabe

Thomas Müller denkt an Rückkehr zum FC Bayern – aber nicht sofort

11.06.2026 - 12:18
Verteidiger steht zum Verkauf

Der FC Bayern senkt die Forderung für Min-jae Kim

11.06.2026 - 12:03
Unterschrift folgt

Die Zahlen zum Bayern-Deal mit Saibari sind durchgesickert

11.06.2026 - 09:42
Verlust wird in Kauf genommen

Der FC Bayern stellt Hiroki Ito zum Verkauf frei

10.06.2026 - 17:39
Frankfurt stimmt zu

Der FC Bayern ist bei Nathaniel Brown schon beinahe am Ziel

10.06.2026 - 16:37
Von den Bayern

Julián Álvarez ist bei Real Madrid nur zweite Wahl – ein anderer Spieler wäre die erste

10.06.2026 - 09:19
Vizepräsident macht Ansage

Die MLS lockt Bayern-Star Alphonso Davies

9.06.2026 - 19:31