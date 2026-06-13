Wechsel in die MLS?
Ein MLS-Klub gibt bei Leon Goretzka Vollgas
Könnte Leon Goretzka nach der Weltmeisterschaft mit Deutschland gleich in den USA bleiben? Ein MLS-Klub versucht genau dies zu bewerkstelligen.
Wie «The Athletic» berichtet, bemüht sich Chicago Fire aktiv um eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Goretzka führt demnach Gespräche mit dem Ex-Klub von Xherdan Shaqiri.
Der 31-jährige Deutsche ist dabei nicht der einzige europäische Topstar, um den Fire buhlt. Auch Robert Lewandowski steht im Fokus des MLS-Vereins und ist mit Berater Pini Zahavi in die USA gereist (4-4-2.ch berichtete).
Ob Goretzka den Sprung in die MLS machen möchte, ist unklar. Bislang galt Milan als Topfavorit auf seine Verpflichtung. Nach seinem Aus bei den Bayern kann er ablösefrei wechseln.
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