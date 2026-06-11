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Fokus auf aktuelle Aufgabe

Thomas Müller denkt an Rückkehr zum FC Bayern – aber nicht sofort

Autor: | Publiziert: 11 Juni, 2026 12:18
Thomas Müller denkt an Rückkehr zum FC Bayern – aber nicht sofort

Bayern-Urgestein Thomas Müller kann sich eine Rückkehr zu seinem Stammklub sehr gut vorstellen – allerdings nicht in unmittelbarer Zukunft.

Der «Bild» sagt der 36-Jährige auf die Thematik angesprochen: «Auf lange Sicht schliesse ich nichts aus. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das zeitnah relevant wird. Einen Job in einer Führungsposition beim FC Bayern kannst du nicht im Vorbeigehen machen. Wie Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge richtig gesagt haben, muss man sich darauf intensiv vorbereiten, muss davor diverse Erfahrungen sammeln und dann abliefern.»

Vorerst ist er ohnehin noch als Profi aktiv. Bei den Vancouver Whitecaps hat er sich nach seinem Wechsel vor Jahresfrist sehr rasch und gut zurechtgefunden. Sein aktueller Vertrag läuft bis Jahresende.

Welche Funktion er künftig beim FC Bayern übernehmen könnte, ist für Müller selbst noch sehr offen: «Gedanken gibt es viele. Grundsätzlich liegt mein Fokus gerade aber auf dem Dasein als Spieler. Ich habe bei den Whitecaps noch einen Vertrag bis Ende des Jahres. Wenn alles so läuft wie zuletzt, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich noch ein bisschen weiterspiele. Aktuell weiss man aber noch nicht genau, wie und wo es mit den Whitecaps weitergeht.»

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