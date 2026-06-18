Diese Summe zahlt der FC Basel für seinen neuen Youngster Asane Sow

Der FC Basel verpflichtet den erst 20-jährigen Flügelflitzer Asane Sow vom italienischen Drittligisten Pro Vercelli.

Medienberichten zufolge fliessen für den Youngster rund 600’000 Franken. Asane Sow lief in der vergangenen Spielzeit in der Serie C auf und steuerte in 37 Ligaspielen sechs Treffer und fünf Assists bei.

Das Ziel des FCB ist es nach eigenen Angaben, den Neuzugang «über die Rotation schrittweise an das Team heranzuführen.»

Sow sagt zu seinem Wechsel: «Hierher zum FC Basel zu kommen, ist für mich ein grosser Schritt und eine spannende Herausforderung. Der Club hat mir einen klaren Plan aufgezeigt, wie ich mich hier weiterentwickeln kann. Jetzt möchte ich die Mannschaft kennenlernen, hart arbeiten und jeden Tag dazulernen.»

Andreas Herrmann, der Technische Direktor, meint: «Asane ist ein sehr spannender Spieler mit einem Profil, das perfekt zu unserer Vorstellung von dynamischem Offensivfussball passt. Er bringt Tempo und Kreativität mit, gleichzeitig ist er ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial. Wir werden ihn Schritt für Schritt an die Mannschaft heranführen und ihn auf seinem weiteren Weg begleiten.»