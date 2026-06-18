Nati-Coach Murat Yakin ist vor dem Bosnien-Spiel erkrankt

Murat Yakin ist vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina erkrankt.

Wie «Blick» berichtet, hat der 51-Jährige in der Nacht auf Mittwoch kaum ein Auge zugetan. Yakin ist gesundheitlich angeschlagen.

Die Situation weckt böse Erinnerungen an die letzte WM: Damals wurde die Mannschaft von einer regelrechten Grippewelle erwischt. Gleich mehrere Spieler (u.a. Yann Sommer, Nico Elvedi und Silvan Widmer) verpassten Spiele. Im Achtelfinale gegen Portugal (1:6) standen mehrere Spieler auf dem Platz, die nicht 100-prozentig fit waren.

Wie sich die Situation diesmal entwickelt, ist offen. Bereits letzten Sommer, als die SFL-Delegation mit Yakin die möglichen Standorte für das Nati-Camp besichtigte, hatte der Trainer mit Krankheitssymptomen zu kämpfen.