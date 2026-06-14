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Kim-Abgang könnte Transfer auslösen

Bayern beobachtet aufstrebenden Everton-Star Branthwaite

Autor: | Publiziert: 14 Juni, 2026 14:36
Bayern beobachtet aufstrebenden Everton-Star Branthwaite

Laut Informationen der «Daily Mail» beobachten die Münchner die Entwicklung des Innenverteidigers von Everton FC sehr genau. Hintergrund ist die weiterhin unsichere Zukunft von Kim Min-jae, der immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird.

Sollte Bayern im Sommer einen seiner Stamm-Innenverteidiger verlieren, gilt Branthwaite dem Bericht zufolge als einer der bevorzugten Kandidaten für die Nachfolge. Allerdings wäre der Engländer alles andere als günstig. Everton soll rund 70 Millionen Pfund beziehungsweise etwa 81 Millionen Euro verlangen. Damit würde der 23-Jährige zu den teuersten Defensivtransfers der Vereinsgeschichte zählen.

Neben Bayern gibt es weitere prominente Interessenten. Auch Manchester City und Manchester United sollen die Situation aufmerksam verfolgen. Trotz einer kürzlich erlittenen Oberschenkelverletzung gilt Branthwaite weiterhin als einer der begehrtesten jungen Innenverteidiger Europas. Seine Physis, sein Tempo und seine Stärke im Spielaufbau machen ihn besonders interessant für Topklubs.

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