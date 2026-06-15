2. Neuzugang für Union Berlin: Zeno Van Den Bosch kommt

Union Berlin verstärkt sich im Hinblick auf die kommende Saison mit dem belgischen Abwehrspieler Zeno Van Den Bosch.

Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt aus seiner Heimat von Royal Antwerpen zu den Köpenickern und unterzeichnet einen Vertrag bis 2030.

Van Den Bosch sagt über seinen Wechsel: «Meine Zeit bei Royal Antwerpen hat mich enorm geprägt, sowohl in der Jugend als auch besonders als junger Profi auf hohem Niveau. Dafür werde ich dem Verein immer dankbar sein. Nun war für mich der richtige Moment gekommen, den nächsten Schritt zu gehen und diesen wollte ich unbedingt beim 1. FC Union Berlin machen. Vom ersten Gespräch an hatte ich ein sehr gutes Gefühl, weil der Verein für Zusammenhalt, Entwicklung und klare Werte steht. Genau in diesem Umfeld möchte ich mich weiter verbessern. Ich freue mich sehr darauf, bald im Stadion An der Alten Försterei auf dem Platz zu stehen.»

Union Berlin muss seine Innenverteidigung nach den Abgängen von Danilho Doekhi (27) und Diogo Leite (27) komplett neu bestücken. Marvin Friedrich (30) wurde bereits ablösefrei verpflichtet.