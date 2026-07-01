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Mauro Lustrinelli möchte auch Thuns Matoshi zu Union holen

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 20:19
Mauro Lustrinelli möchte auch Thuns Matoshi zu Union holen

Union Berlin ist in dieser Woche in die Vorbereitung für die neue Saison gestartet. Die Mannschaft ist jedoch noch nicht komplett. Trainer Mauro Lustrinelli hat mit Valmir Matoshi einen weiteren Profi im Visier, mit dem er in der vergangenen Saison zusammenarbeitete.

Nachdem in dieser Woche bereits das Interesse an Kastriot Imeri publik wurde, berichtet der «kicker», dass auch Matoshi ein Wunschspieler von Lustrinelli ist.

Der 22-jährige kosovarische Nationalspieler wurde bereits beim FC Thun ausgebildet und blickt dort in der vergangenen Spielzeit auf 34 Super League-Partien zurück. Dabei glückten ihm sechs Treffer und vier Assists. Sein Vertrag läuft nur noch für eine weitere Saison. Im Ausland war er bislang noch nicht tätig. Ob er gleich den grossen Sprung in die Bundesliga schafft, ist derzeit noch offen.

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