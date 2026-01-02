SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Lia Kamber

Eine Basler Nationalspielerin wechselt in die Bundesliga

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 16:56
Die 19-jährige Schweizer Nationalspielerin Lia Kamber verlässt den FC Basel und wechselt zu Union Berlin in die Bundesliga.

Die Innerschweizerin schloss sich erst vor einem Jahr definitiv dem FCB an, nachdem sie zuvor für die Frauen des FC Luzern aktiv war. In 29 Pflichtspielen hat die zentrale Mittelfeldspielerin acht Treffer erzielt. Für die Schweizer Nati kam sie bislang dreimal zum Einsatz.

Nun wechselt sie zu Union Berlin, wo sie unter anderem auf Landsfrau Nadine Böhi trifft, die bei den Berlinerinnen das Tor hütet. «Ich freue mich riesig auf meine Zeit bei Union. Schon aus der Ferne habe ich mitbekommen, wie viel Begeisterung und Herzblut hier in den Fussball gesteckt wird», sagt Kamber zu ihrem Transfer.

