Der FC Basel ist doch noch an zwei Cupfinals beteiligt

Im Schweizer Cup sind die Profis des FC Basel im Viertelfinal an St. Gallen gescheitert. Mit anderen Mannschaften sind die Bebbi erfolgreicher.

Gleich zwei Juniorenteams der Basler stehen nämlich im Cupfinal, die in Kürze ausgetragen werden: Die U19 und die U17 des FCB haben es ins Endspiel geschafft. Die beiden Partien werden bereits am Mittwoch in der Tissot Arena in Biel gespielt.

Das letzte Mal bestritt Rotblau auf der Stufe U18 im Jahr 2019 ein Endspiel im Cup und gewann dieses gegen die Young Boys im Penaltyschiessen. Nun dürfen sich die U19 von Trainer Patrik Baumann (gegen den FC Zürich) und die U17 von Nikola Marunic (gegen GC) Hoffnungen auf den Titel machen.

Anpfiff des U17-Spiels ist 16.30 Uhr. Die U19-Junioren beginnen ihre Partie um 19.30 Uhr.

Der Eintritt zu den Partien ist frei, es werden keine Ticketkosten fällig.